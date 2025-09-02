  2. জাগো জবস

বিমান বাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৪ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিমান বাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে নিয়োগ। ফাইল ছবি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘বিমানসেনা’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
কোর্সের নাম: বিমানসেনা এন্ট্রি নং-৫৪, শিক্ষা প্রশিক্ষণ এন্ট্রি নং-৩৭ এবং সাইফার অ্যাসিস্ট্যান্ট এন্ট্রি নং-২৩
পদের নাম: বিমানসেনা

যোগ্যতার বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বেতন: ৯,০০০-২২,০০০ টাকা (প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়)

বয়স: ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ১৬-২১/২৪/২৬ বছর
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত/বিবাহিত

শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষের উচ্চতা কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি, বুকের মাপ ৩২ ইঞ্চি, সম্প্রসারণ ২ ইঞ্চি
ওজন বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী
চোখের মাপ ৬ বাই ৬ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: ২০০ টাকা

সম্ভাব্য যোগদানের তারিখ: ১৩ এপ্রিল ২০২৬

আবেদনের শেষ সময়: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

চাকরির-খবর
১৪ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ

১৪ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর
২৫ জনকে নিয়োগ দেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২৫ জনকে নিয়োগ দেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চাকরির-খবর