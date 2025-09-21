  2. জাগো জবস

৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডে নিয়োগ। ফাইল ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে ৪৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। চাকরিপ্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ অক্টোবর বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। অবসরপ্রাপ্ত এসনসিও/জেসিও প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এসএসসি পাসের সনদপত্রের ভিত্তিতে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ৩৩৫ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

