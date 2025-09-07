  2. জাগো জবস

৬৩ শিক্ষক নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর। ফাইল ছবি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ০৫টি পদে ৬৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তরের নাম: সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভেট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১-২ নং পদের জন্য ২০০ টাকা, ৩-৫ নং পদের জন্য ১৫০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

