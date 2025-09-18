৪২ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪২ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রত্যেকটি উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে ৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ অক্টোবর অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদের নাম: বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বয়স: ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের ঠিকানা: বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়, বান্দরবান।
আবেদন ফি: চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও সভাপতি, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর অনুকূলে ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
