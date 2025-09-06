  2. জাগো জবস

অসামরিক বিভিন্ন পদে ৮৯০ জনকে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগো। ফাইল ছবি

নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। প্রতিষ্ঠানটিতে ১০তম থেকে ২০তম গ্রেডে অসামরিক ৮৮টি পদে ৮৯০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
কাজের ধরন: অসামরিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বেতন: ১০তম থেকে ২০তম গ্রেড

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর মাধ্যমে আবেদনপত্র ও নিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

