৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গণপূর্ত অধিদপ্তর। ফাইল ছবি

গণপূর্ত অধিদপ্তরের অধীনে প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ে ৫টি পদে ৪০৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গণপূর্ত অধিদপ্তর
বিভাগের নাম: প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। তবে ১ ও ৪ নং পদে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণ করা হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক গণপূর্ত অধিদপ্তর করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ১০৪ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

