৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন

৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সুয়্যারেজ অথরিটিতে (ঢাকা ওয়াসা) ২৭টি ক্যাটাগরিতে ৮০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ের পর এবং অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সুয়্যারেজ অথরিটি (ঢাকা ওয়াসা)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বয়স: ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। বয়স প্রমাণে ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সুয়্যারেজ অথরিটি (ঢাকা ওয়াসা) করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হব। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ অনলাইনের মাধ্যমে ১-১৬ নং পদের জন্য ২২৪ টাকা, ১৭-২৪ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ২৫-২৭ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা পরিশোধ করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের সময় ট্রানজেকশন নম্বর সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
