ঝালকাঠী জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদ ৪৫টি

ঝালকাঠী জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদ ৪৫টি
ঝালকাঠী জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয় এবং এর অধীনে বিভিন্ন অফিসসমূহে ৭টি পদে ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ অক্টোবর বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না। প্রার্থীকে অবশ্যই ঝালকাঠী জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সিভিল সার্জনের কার্যালয়, ঝালকাঠী
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই ঝালকাঠী জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
কর্মস্থল: ঝালকাঠী
- আরও পড়ুন
- ৪৩০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
- ৪৭০ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১১২ টাকা
- ৪২ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বয়স: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা সিভিল সার্জনের কার্যালয় এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১-৬ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৭ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
- আরও পড়ুন
- ২৫ সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
- ৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
আবেদনের শেষ সময়: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: সমকাল, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ