ম্যানেজার নেবে রূপায়ণ সিটি উত্তরা, বেতন ৭০ হাজার টাকা

ম্যানেজার নেবে রূপায়ণ সিটি উত্তরা, বেতন ৭০ হাজার টাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ সিটি উত্তরাতে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ সিটি উত্তরা
পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার (আর্কিটেকচার)
অভিজ্ঞতা: ৮-১২ বছর
বেতন: ৬০,০০০-৭০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩৩-৩৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা সেক্টর ১২)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক রূপায়ণ সিটি উত্তরা করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস