প্রভাষক পদে নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন

প্রভাষক পদে নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনে ‘প্রভাষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএসসি অথবা বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। নার্সিং পেশায় দুই বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
বিভাগের নাম: নার্সিং
পদের নাম: প্রভাষক
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি অথবা বিএসসি (নার্সিং)। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশনধারী হতে হবে। এমপিএইচ ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হব।
অভিজ্ঞতা: ২ বছর।
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের বয়স শিথিলযোগ্য।
কর্মস্থল: রাজশাহী
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদনের সময় প্রার্থীকে অবশ্যই ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
