নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৬বি ব্যাচে ‘অফিসার ক্যাডেট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ নৌবাহিনী
ব্যাচের নাম: ২০২৬বি ব্যাচ (দ্বিতীয় গ্রুপ)
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট

শিক্ষাগত যোগ্যতা

শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষ: উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, ওজন ৫০ কেজি এবং বুকের মাপ স্বাভাবিক ৩০ ইঞ্চি ও স্ফীত ৩২ ইঞ্চি।
নারী: উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, ওজন ৪৬ কেজি এবং বুকের মাপ স্বাভাবিক ২৮ ইঞ্চি ও স্ফীত ৩০ ইঞ্চি।

বয়স: ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে সাড়ে ১৬ থেকে ২১ বছর। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ১৮-২৩ বছর
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা নৌবাহিনীর ওয়েবসাইট এখানে ক্লিক বাংলাদেশ নৌবাহিনী করে আবেদন করতে পারবেন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও বিষয়সমূহ

আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১০০০ টাকা পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

