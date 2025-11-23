শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (আইবিএ) ২টি বিভাগে ‘সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক এবং সহযোগী অধ্যাপক’ পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স/হিসাববিজ্ঞান এবং মার্কেটিং
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: রাজশাহী
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: পরিচালক, আইবিএ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি পত্র, চাকরির অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, সকল প্রকার গবেষণামূলক প্রবন্ধের কপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ব্যাংকের অনুকূলে পরিচালক, আইবিএ, সঞ্চয়ী হিসাব ২০০০০২২৩৬২৭৩ নম্বরে সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য দুই হাজার টাকা এবং সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক পদের জন্য এক হাজার টাকা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
