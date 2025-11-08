৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক

  2. জাগো জবস

৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৭টি ব্যাংকে ‘অফিসার (ক্যাশ)’ পদে ৮৫২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ব্যাংক
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ব্যাংকসমূহ: সোনালী ব্যাংব পিএলসি-৮৪টি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি-৩০০টি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি-২০০টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি-৪১, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড-৪৮টি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-১৬২টি ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-১৭টি।

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১ জুলাই ২০২৫ তারিখ সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বয়স প্রমানের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ ব্যাংক করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অফেরতযোগ্য হিসেবে ২০০ টাকা জমা দিতে হবে অথবা এজেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আবেদন ফি দেওয়া যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

