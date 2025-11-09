১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক

১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ১০টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে ‘অফিসার (সাধারণ)’ পদে এক হাজার ৮৮০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ব্যাংক
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ব্যাংকসমূহ: সোনালী ব্যাংব পিএলসি-২২৬টি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি-৩০টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি-১৩৯, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-১২৮৯টি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-৪৮টি, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-২০টি, কর্মসংস্থান ব্যাংক-০৮টি, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-৩৩টি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-২০টি ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক-২০টি।
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বয়স: ১ জুলাই ২০২৫ তারিখ সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বয়স প্রমানের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ ব্যাংক করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অফেরতযোগ্য হিসেবে ২০০ টাকা জমা দিতে হবে অথবা এজেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আবেদন ফি দেওয়া যাবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ