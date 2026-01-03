  2. জাগো জবস

শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ৩টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ জানুয়ারি বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি বাবদ ২২৩ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ ১৮-৩৫ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

