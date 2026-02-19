  2. জাগো জবস

ম্যানেজার নেবে সিটি ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ব্র্যাঞ্চ অপারেশনস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২৫ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ অপারেশনস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল, বগুড়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

