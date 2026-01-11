নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ

নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
বিভাগের নাম: শোরুম অ্যাকাউন্টস
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এআইএস)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
