  2. জাগো জবস

কর্মী নেবে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি, আবেদন ফি ২০০

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
কর্মী নেবে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি, আবেদন ফি ২০০
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডে (সিপিজিসিবিএল) ‘মেডিকেল অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ মার্চ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী। এছাড়াও থাকছে বাড়ি ভাড়া, উৎসব ভাতা, নববর্ষ ভাতা, যৌথ ভবিষ্য তহবিল, গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, গ্রাচ্যুইটি, চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য প্রান্তিক সুবিধা।

আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ২০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ৩ মার্চ ২০২৬

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন

এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে এনআরবিসি ব্যাংক

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে এনআরবিসি ব্যাংক