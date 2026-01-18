  2. জাগো জবস

হীড বাংলাদেশে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৭ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
হীড বাংলাদেশে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদন
হীড বাংলাদেশের লোগো । ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘পিপিএম মোবিলাইজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ

পদের নাম: পিপিএম মোবিলাইজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৯,৫০০ টাকা

আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে হীড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে ১০১ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

৩২০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

৩২০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ