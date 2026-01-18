হীড বাংলাদেশে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদন

হীড বাংলাদেশে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদন
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘পিপিএম মোবিলাইজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ
পদের নাম: পিপিএম মোবিলাইজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৯,৫০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে হীড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ