ঢাকা নিয়োগ দেবে টিআইবি, বেতন এক লাখ ৪০ হাজার টাকা

ঢাকা নিয়োগ দেবে টিআইবি, বেতন এক লাখ ৪০ হাজার টাকা

প্রকাশিত: ০৬:২৮ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে (টিআইবি) ‘ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন এক লাখ ৪০ হাজার টাকা। শুধুমাত্র নারী প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

পদের নাম: ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: ১৪০,৬০৬ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: ২৭-৬০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

