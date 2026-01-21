১৯ জনকে নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ২৪ বছর বয়স হলেই আবেদন

১৯ জনকে নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ২৪ বছর বয়স হলেই আবেদন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘এরিয়া সেলস ম্যানেজার (এসএম)’ পদে ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২৪ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড
পদের নাম: এরিয়া সেলস ম্যানেজার (এসএম)
পদসংখ্যা: ১৯ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৪-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডেকো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ