নিয়োগ দেবে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স, লাগবে স্নাতক পাস

নিয়োগ দেবে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স, লাগবে স্নাতক পাস
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি
বিভাগের নাম: ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় [email protected] সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ