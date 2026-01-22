  2. জাগো জবস

ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক
ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (টিএও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন নেই।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশন

পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (টিএও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
২৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
৯ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

আবেদনের শেষ সময়: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এমটিও নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

এমটিও নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া