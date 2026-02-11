  2. জাগো জবস

১৪ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪টি বিভাগে ১৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে ৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ

অনলাইনে আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করার পর আবেদনপত্র প্রিন্ট করে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি: অনলাইনে আবেদনের সময় ২০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

অনলাইনে আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে ৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

এমআইএইচ

