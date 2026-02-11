১৪ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

১৪ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪টি বিভাগে ১৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে ৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি, ২২ বছর হলেই আবেদন
অনলাইনে আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করার পর আবেদনপত্র প্রিন্ট করে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে পারবেন।
আবেদন ফি: অনলাইনে আবেদনের সময় ২০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবম গ্রেডে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩
৬ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
অনলাইনে আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে ৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এমআইএইচ