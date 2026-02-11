শিক্ষক-কর্মচারী নেবে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৩টি পদে ৩৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অষ্টম শ্রেণি পাসের চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: সিলেট
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি, ২২ বছর হলেই আবেদন
আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেট। আবেদনপত্রে মোবাইল নাম্বার এবং খামের উপর পদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
আবেদন ফি: অধ্যক্ষ, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর অনুকূলে ১ নং পদের জন্য ১০০০ টাকা, ২-৩ নং পদের জন্য ৭৫০ টাকা, ৪-৫ নং পদের জন্য ৭০০ টাকা, ৬-১৩ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা এমআইসিআর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার স্লিপ পাঠাতে হবে।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবম গ্রেডে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩
৬ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
লিখিত পরীক্ষা: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সময়: সকাল ১০টা
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এমআইএইচ