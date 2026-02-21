  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, লাগবে এইচএসসি পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৩ পিএম, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এসিআই মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র নারী প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: কাস্টমার সার্ভিসেস

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: ২২-২৭ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এসিআই মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

