১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, এইচএসসি পাসেই আবেদন

প্রকাশিত: ০৭:৫৫ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি/ডিপ্লোমা পাস অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীরা ২২ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ডিপ্লোমা পাস অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: ২১,০০০-৩৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

