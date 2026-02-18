  2. জাগো জবস

৩০০ অফিসার নেবে প্রাণ গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫১ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৩০০ অফিসার নেবে প্রাণ গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ
প্রাণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার (এসডিও)’ পদে ৩০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা (অ্যাগ্রিকালচার) পাস/বিএসসি/বিবিএস/বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: সীড, পেস্টিসাইড অ্যান্ড ফার্টিলাইজার

পদের নাম: সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার (এসডিও)
পদসংখ্যা: ৩০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (অ্যাগ্রিকালচার)/বিএসসি/বিবিএস/বিবিএ
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাণ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ঈশ্বরদী ইপিজেডে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদনের সুযোগ

ঈশ্বরদী ইপিজেডে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদনের সুযোগ

শিক্ষক-কর্মচারী নেবে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

শিক্ষক-কর্মচারী নেবে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

১৪ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

১৪ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়