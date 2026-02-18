৩০০ অফিসার নেবে প্রাণ গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার (এসডিও)’ পদে ৩০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা (অ্যাগ্রিকালচার) পাস/বিএসসি/বিবিএস/বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: সীড, পেস্টিসাইড অ্যান্ড ফার্টিলাইজার
পদের নাম: সেলস ডেভেলপমেন্ট অফিসার (এসডিও)
পদসংখ্যা: ৩০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (অ্যাগ্রিকালচার)/বিএসসি/বিবিএস/বিবিএ
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাণ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৬ বছর বয়সেও আবেদন
৬ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ