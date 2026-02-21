ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিক্রয় ডটকম, লাগবে স্নাতক পাস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিক্রয় ডটকম, লাগবে স্নাতক পাস
অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকমে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (কি অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিক্রয় ডটকম
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (কি অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার)
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিক্রয় ডটকম আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ