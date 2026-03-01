  2. জাগো জবস

৩০০ কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

০১ মার্চ ২০২৬
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ৩০০ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি পাস/ডিপ্লোমা/স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীরা ১৮ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ

পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৩০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ডিপ্লোমা/স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১২,০০০-১৯,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। শুধুমাত্র ঢাকা জেলার শোরুমের জন্য নারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়স: ১৮-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ:

সাক্ষাৎকারের স্থান: ঢাকা- প্রপার্টি হাইটস ১২, ইত্তেফাক মোড়, আর কে মিশন রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪, ১১, ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ সকাল সাড়ে ৯টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: কুমিল্লা- আর এফ এল ডিপো, মাটিয়ারা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৫, ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখ সকাল সাড়ে ৯টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: যশোর- প্লট নং-২৫৭, সেক্টর নং-০১, উপশহর ঈদগাহ মাঠের পাশে, উপশহর, নিউ মার্কেট, যশোর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ সকাল সাড়ে ৯টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: পাবনা- পুষ্পট্রেড লিমিটেড (৪র্থ তলা), ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টারের পাশে, গাছপাড়া মোড়, পাবনা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ সকাল সাড়ে ৯টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: চট্টগ্রাম- আর এফ এল সেলস অফিস, ২২৫ নুর প্লাজা, জুবিলী রোড (হোটেল টাওয়ার ইন-এর পাশের গলি), চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ সকাল সাড়ে ৯টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: সিলেট- আর এফ এল সেলস অফিস, হাসনা ভিলা, বাড়ি #৫০, রোড #২, ব্লক #এফ, উপশহর, সিলেট।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ সকাল সাড়ে ৯টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: দিনাজপুর- আরএফএল সেলস অফিস, মোশারফ মেনশন, ফুলবাড়ী মহাসড়ক (কাশিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীত পাশে), দিনাজপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ সকাল সাড়ে ৯টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: কক্সবাজার- নিটল বে রিসোর্ট, ব্লক-সি, কলাতলী বিচ রোড, কক্সবাজার।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ সকাল সাড়ে ৯টা

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

