ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩১ হাজার

ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩১ হাজার
বেসরকারি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাচ্ছেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এজেন্ট ব্যাংকিং
পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৩১,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ