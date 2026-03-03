  2. জাগো জবস

অফিসার নেবে স্কয়ার টয়লেট্রিজ, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডে নিয়োগ। ফাইল ছবি

স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: কমার্শিয়াল

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ বছর
কর্মস্থল: পাবনা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

