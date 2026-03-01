  2. জাগো জবস

ডেপুটি ম্যানেজার নিচ্ছে এসএ গ্রুপ, কর্মস্থল চট্টগ্রাম

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২১ পিএম, ০১ মার্চ ২০২৬
এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমকম অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। চট্টগ্রাম জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমকম অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩৩ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

