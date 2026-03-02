  2. জাগো জবস

ঢাকায় জনবল নেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ পিএম, ০২ মার্চ ২০২৬
বিকাশ লিমিটেডে নিয়োগ। ফাইল ছবি

অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: বিজনেস সেলস

পদের নাম: ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিকাশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

