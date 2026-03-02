ঢাকায় জনবল নেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা

ঢাকায় জনবল নেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: বিজনেস সেলস
পদের নাম: ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিকাশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৬ বছর বয়সেও আবেদন
৬ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ