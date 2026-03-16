সেলস ম্যানেজার নেবে শপআপ, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ১৬ মার্চ ২০২৬
শপআপের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘এক্সপোর্ট সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ

পদের নাম: এক্সপোর্ট সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে শপআপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আরও পড়ুন  

ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি নেবে প্রাইম ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি নেবে প্রাইম ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ