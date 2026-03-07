ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা
চট্টগ্রামে অবস্থিত ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে ২টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, বন্দর, চট্টগ্রাম
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
বয়স: ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
ফেরত খাম: আবেদনকারী যে ঠিকানায় ইন্টারভিউ কার্ড পেতে আগ্রহী; সেই ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে ৯.৫ ইঞ্চি-৪.৫ ইঞ্চি আকারের খামে ২০ টাকা মূল্যের ডাকটিকিটসহ আবেদনের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
আবেদন ফি: প্রিন্সিপাল, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম এর অনুকূলে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ২০০ টাকা পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই ট্রেজারি চালানের মূলকপি পাঠাতে হবে।
- আরও পড়ুন
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৯ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ৬ মার্চ ২০২৬
এমআইএইচ