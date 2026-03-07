নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন

নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ২০২৭-এ অফিসার ক্যাডেট ব্যাচে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। সাড়ে ১৬ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ নৌবাহিনী
ব্যাচের নাম: ২০২৭-এ অফিসার ক্যাডেট ব্যাচ
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট
শিক্ষাগত যোগ্যতা
শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষ: উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, ওজন ৫০ কেজি এবং বুকের মাপ স্বাভাবিক ৩০ ইঞ্চি ও স্ফীত ৩২ ইঞ্চি।
নারী: উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, ওজন ৪৬ কেজি এবং বুকের মাপ স্বাভাবিক ২৮ ইঞ্চি ও স্ফীত ৩০ ইঞ্চি।
বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে সাড়ে ১৬ থেকে ২১ বছর। সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরর্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮-২৩ বছর
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আবেদন করতে পারবেন।
প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও বিষয়সমূহ
আবেদন ফি: মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১০০০ টাকা পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন
সূত্র: ইত্তেফাক, ৬ মার্চ ২০২৬
