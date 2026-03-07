জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ৩টি পদে ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি অথবা সমমান পাস করা প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১-২ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা, ৩ নং পদের জন্য ২০০ টাকা অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে।
- আরও পড়ুন
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৯ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ৫ মার্চ ২০২৬
এমআইএইচ