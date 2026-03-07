  2. জাগো জবস

জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ০৭ মার্চ ২০২৬
মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। ফাইল ছবি

মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ৩টি পদে ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি অথবা সমমান পাস করা প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১-২ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা, ৩ নং পদের জন্য ২০০ টাকা অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ৫ মার্চ ২০২৬

এমআইএইচ

