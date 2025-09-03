রাষ্ট্রনিযুক্ত শেখ হাসিনার আইনজীবী অসুস্থ, জেরা হয়নি রাজসাক্ষীর

রাষ্ট্রনিযুক্ত শেখ হাসিনার আইনজীবী অসুস্থ, জেরা হয়নি রাজসাক্ষীর
রাষ্ট্রনিযুক্ত শেখ হাসিনার আইনজীবী (স্টেট ডিফেন্স কাউন্সেল) মো. আমির হোসেন অসুস্থ থাকায় রাজসাক্ষী সাবেক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের জেরার কার্যক্রম হয়নি আজ। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) তাকে জেরা করা হবে।
ট্রাইব্যুনাল সূত্র সাংবাদিকদের বিষয়টি জানিয়েছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এই সাক্ষীর জেরা হওয়ার কথা ছিল। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম বলেন, স্টেট ডিফেন্স কাউন্সেলের সময়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ শেখ হাসিনার মামলার জেরা হবে না। বৃহস্পতিবার জেরা হবে।
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতাকে দমনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় এখন পর্যন্ত ৩৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সাক্ষ্যগ্রহণের নির্ধারিত দিনে প্রতিদিনের মতো আজও সকালে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় রাজসাক্ষী হওয়া সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে।
এর আগে গত ৩ আগস্ট এই মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা অব্যাহত রয়েছে।
