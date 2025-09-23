প্রতারণার মামলা
অনন্ত জলিল-বর্ষার প্রতিষ্ঠানের দুই কর্মকর্তার জামিন
প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে করা মামলায় চিত্রনায়ক অনন্ত জলিলের এবি অ্যাপারেলস লিমিটেডের মার্চেন্ডাইজার মুনির ও কামরুলের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম মহিউদ্দিনের আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আসামিপক্ষের আইনজীবী মেহেদী হাসান বলেন, এ মামলায় গত ১৬ সেপ্টেম্বর মুনির নামে এক আসামি আত্মসমর্পণ করে জামিন পান। আর সোমবার আকরাম আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালত তা মঞ্জুর করেন।
গত ২০ আগস্ট এ জে আই গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনন্ত জলিল ও তার স্ত্রী আফিয়া নুসরাত বর্ষাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। রাব্বি টেক্সটাইল নামে রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ইলিয়াস মিয়া সাভার মডেল থানায় এ মামলা করেন। অপর আসামিরা হলেন- অনন্ত জলিলের এবি অ্যাপারেলসের মার্চেন্ডাইজার আকরাম, মুনির ও কামরুল।
ইলিয়াস মিয়া মামলায় অভিযোগ করেন, আকরাম, মুনির ও কামরুল বিভিন্ন সময় বুকিংয়ের মাধ্যমে রাব্বি টেক্সটাইল থেকে কাপড় নিয়েছেন। বুকিংয়ের মাধ্যমে ২০১৯ সালের ৪ আগস্ট ২০ হাজার গজ কাপড় ডেলিভারি নেন তারা। এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও আরও দুইবার তারিখ পরিবর্তন করে পিআই নিয়েও এলসি না খুলে টালবাহানা করতে থাকেন।
এ অবস্থায় রাব্বি টেক্সটাইলের মার্কেটিং অফিসার নাজিম মৃধা ও সিনিয়র মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ইমদাদ রাসেলের কাছ থেকে ডেলিভারির মূল চালানের কপিগুলো এম এ জলিলের নির্দেশে অডিটর আব্দুর রহিম জোর করে রেখে দেন। পরে চালানের মূল কপিগুলো চাইতে গেলে অডিটর আব্দুর রহিম নানা রকম টালবাহানা করে দিতে অস্বীকৃতি জানান।
আরও অভিযোগ করা হয়, রাব্বি টেক্সটাইলের মার্কেটিংয়ের লোকজন একাধিকবার বিভিন্ন সময় গেলে নানা অজুহাতে অফিসে ঢুকতে বাধা প্রদান ও মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। ডিলিভারিকৃত ২০ হাজার গজ কাপড়ের মূল্য আট হাজার ডলার, যা বাংলা টাকায় ১০ লাখ আসামিদের কাছে পাওনা।
