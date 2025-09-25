মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় ইনুকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ

মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় ইনুকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে কুষ্টিয়ায় সাতজনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
একই সঙ্গে এ মামলায় আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানির জন্য একই তারিখ ঠিক করেছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন- বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার।
আজ ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম। সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর ফারুক আহমেদ, প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদার ও আবদুস সাত্তার পালোয়ান।
এর আগে ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হয় বলে সাংবাদিকদের জানান প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্রে ৩৯ পৃষ্ঠার কয়েকটি ভলিউম দাখিল করা হয়। এতে ২০ জনকে সাক্ষী রাখা হয়েছে।
প্রসিকিউটর তামিম বলেন, জুলাই আন্দোলন চলাকালে সারাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। মামলার একমাত্র আসামি হাসানুল হক ইনু। তার বিরুদ্ধে মোট আটটি অভিযোগ আনা হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর এ মামলায় তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
‘জুলাই আন্দোলন চলাকালে হাসানুল হক ইনু দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ চালিয়ে যেতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ ১৪ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের উসকানি দিয়েছেন।’
এ আইনজীবী আরও বলেন, তিনি গত সরকারের প্রভাবশালী একটি শরিক রাজনৈতিক দল জাসদের প্রধান। সেই সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও ছিলেন। ১৪ দলীয় জোটের বেশ কয়েকটি বৈঠকে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে নিপীড়ন চালানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেসব বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। মতামত দিয়েছেন। ফ্যাসিলিটেট করেছেন। এগুলোর প্রতিটি আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের অধীনে একটি করে অপরাধ। এসব ঘটনায় ইনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।
তিনি বলেন, হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মোট ৮টি অভিযোগ এনেছে তদন্ত সংস্থা। প্রসিকিউশন বলছে, তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। এর আগে ইনুকে মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।
গত বছরের ২৬ আগস্ট রাজধানীর উত্তরা থেকে হাসানুল হক ইনুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে বিভিন্ন মামলায় কারাগারে সাবেক এ মন্ত্রী। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটের প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ায় নিজ আসনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কাছে হেরে যান হাসানুল হক ইনু।
