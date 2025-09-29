থাইল্যান্ডের ৭ কোম্পানিতে শিকদার পরিবারের বিনিয়োগ অবরুদ্ধের আদেশ

থাইল্যান্ডের ৭ কোম্পানিতে শিকদার পরিবারের বিনিয়োগ অবরুদ্ধের আদেশ
ন্যাশনাল ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত জয়নুল হক সিকদারের তিন সন্তানের নামে থাইল্যান্ডের সাতটি কোম্পানিতে থাকা বিনিয়োগ অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত।
জয়নুল হকের তিন সন্তান হলেন রন হক শিকদার, রিক হক সিকদার ও পারভীন হক সিকদার। তাদের নামে থাইল্যান্ডের সাত কোম্পানিতে থাই মুদ্রায় ৮৯ কোটি ৩০ লাখ টাকার বিনিয়োগ রয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে এদিন তাদের বিনিয়োগ অবরুদ্ধের আবেদন করেন সহকারী পরিচালক মো. আশিকুর রহমান।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সাত সদস্যের সমন্বয়ে একটি তদন্ত দল সিকদার গ্রুপ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত করছে। তদন্তকালীন নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, আসামিরা তাদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চেষ্টা করছে। যদি তারা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়, তবে তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হবে। সরকারের পক্ষে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে নিম্নোক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।
