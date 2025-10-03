চাঁদাবাজির মামলায় এনসিপি নেতাসহ কারাগারে ৪

চাঁদাবাজির মামলায় এনসিপি নেতাসহ কারাগারে ৪
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে চাঁদাবাজির মামলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক নেতাসহ চারজনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
দুইদিনের রিমান্ড শেষে শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে এ আদেশ দেন বিচারক।
কারাগারে যাওয়া আসামিরা হলেন, এনসিপির মোহাম্মদপুর থানার যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুর রহমান মানিক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মোহাম্মদপুর থানার সাবেক আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম রাব্বি (২৮), হাবিবুর রহমান ফরহাদ ও মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান।
এর আগে ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান তাদের দুইদিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। এদিন অপর আসামি মো. শাহিন হোসেনকে (৩৮) প্রয়োজনবোধে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন আদালত। এর আগে ২৯ সেপ্টেম্বর আসামিদের কারাগারে পাঠান আদালত।
চাঁদাবাজির ঘটনায় সেফ হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক শিল্পী আক্তার ২৯ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় এ মামলাটি করেন৷
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১২টায় আসামি মো. শাহিন মোহাম্মদপুরের সেফ হাসপাতালে এসে গর্ভবতী স্ত্রীর বাচ্চার অবস্থা খারাপ দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ডেলিভারির অনুরোধ করেন। কর্তৃপক্ষ তাকে অন্য হাসপাতালে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।
কিন্তু তিনি অনুরোধ করে বলেন, যেভাবে হোক আমার স্ত্রীর ডেলিভারির ব্যবস্থা করেন। তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার কাছ হতে সব কাগজপত্রে সই নিয়ে ডেলিভারির কাজ শুরু করেন। বাচ্চার ডেলিভারির চিকিৎসা চলমান থাকা অবস্থায় নরমাল ডেলিভারিতে একটি মৃত ছেলে সন্তান প্রসব হয়। বাচ্চা মারা যাওয়ার কারণে মামলা না করার জন্য হাসপাতালের মালিকের ছেলের মো. আবু সাইদের কাছে গত ২২ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টায় ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন তিনি। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় আসামিরা হাসপাতালের মেশিন ও সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করে দেড় লাখ টাকার ক্ষতিসাধন করেন।
একপর্যায়ে আসামিরা সাঈদকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেন। ভয়ে আসামিদের ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দেন বাদী৷ আসামিরা চাঁদা নিয়ে ঘটনাস্থল হতে চলে যায় এবং অবশিষ্ট টাকা দ্রুত সময়ের মধ্যে দেওয়ার জন্য বলে। এরপর বিভিন্ন সময় আসামিরা মোবাইল ফোনে টাকা চায়। অন্যথায় মামলার হুমকি দেয়। গতকাল ২৮ সেপ্টেম্বর সাড়ে ৯টায় আসামিরা ১ লাখ টাকা চাঁদা নেয়। বাকি টাকা দ্রুত দেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করে।
এর আগে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকায় সেফ হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ‘সমন্বয়ক’ পরিচয়ে চাঁদাবাজির সময় তাদের গ্রেফতার করে সেনাবাহিনী।
এমআইএন/এমএএইচ/এএসএম