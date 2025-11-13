  2. আইন-আদালত

ট্রাইব্যুনালে সাবেক আইজিপি মামুন, নিরাপত্তায় মোড়া আদালতপাড়া

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৭ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
আদালত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ছবিতে ইনসেটে আসামি থেকে রাজসাক্ষী বনে যাওয়া সাবেক আইজিপি মামুন/ছবি: মাহবুব আলম

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় কবে ঘোষণা করা হবে, আজ তার তারিখ ধার্য করবেন আদালত। রায়ের দিন ঠিক করার জন্য দুপুর ১২টায় বসবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল ৯টার পর মামলার অন্যতম আসামি থেকে রাজসাক্ষী বনে যাওয়া সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে কড়া নিরাপত্তায় কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়েছে।

এদিকে, রায়ের তারিখ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ট্রাইব্যুনাল ও সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‌্যাব ও পুলিশ।

এ মামলায় শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পলাতক থাকলেও কারাগারে রয়েছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তবে রাজসাক্ষী হয়ে ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দিয়েছেন তিনি।

সাবেক এ আইজিপির শাস্তির বিষয়টি ট্রাইব্যুনালের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন প্রসিকিউশন। একই সঙ্গে শেখ হাসিনা ও কামালের সর্বোচ্চ সাজা চাওয়া হয়েছে।

মোট ২৮ কার্যদিবসে ৫৪ জনের সাক্ষ্য ও জেরা শেষে গত ২৩ অক্টোবর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এ মামলায় সমাপনী বক্তব্য দেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

