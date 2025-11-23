হাসিনা-রেহানার মামলায় ১৭ আসামির বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক ২৫ নভেম্বর

হাসিনা-রেহানার মামলায় ১৭ আসামির বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক ২৫ নভেম্বর
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে জমি বরাদ্দ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে শেখ হাসিনা-রেহানার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় যুক্তিতর্কের জন্য আগামী ২৫ নভেম্বর দিন ঠিক করেছেন ঢাকার চতুর্থ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক রবিউল আলম।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের পাবলিক প্রসিকিউটর তারিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) দায়ের করা এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা ও রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকসহ মোট ১৭ জন অভিযুক্ত রয়েছেন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি আবাসন বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে চলতি বছরের দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপ-পরিচালক সালাহউদ্দিন মামলাটি করেন।
মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ আনিছুর রহমান মিঞা, রাজউকের সাবেক সদস্য শফিউল হক, খুরশীদ আলম, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (অব.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব শহিদ উল্লাহ খন্দকার এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।
গত ৩১ জুলাই আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। এই মামলায় এখন পর্যন্ত আদালতে ২৯ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন।
এছাড়াও আজ শেখ হাসিনা ও তার ভাগনি আজমিনা সিদ্দিকসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে করা এক মামলায় শুনানির তারিখ রয়েছে। গত ৯ নভেম্বর ঢাকার চতুর্থ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক রবিউল আলম এই দিন নির্ধারণ করেন।
এমডিএএ/এমআরএম/এমএস