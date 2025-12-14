শ্যামবাজারে ব্যবসায়ী হত্যা: গ্রেফতার পলাশ দুই দিনের রিমান্ডে

শ্যামবাজারে ব্যবসায়ী হত্যা: গ্রেফতার পলাশ দুই দিনের রিমান্ডে
রাজধানীর সূত্রাপুর থানার শ্যামবাজার এলাকায় ব্যবসায়ী আব্দুর রহমানকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার অয়ন গাঙ্গুলী পলাশের (৪৪) দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান।
এর আগে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পলাশকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। শুনানি শেষে দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। গতকাল শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ পিয়াস এই আদেশ দেন।
অয়ন গাঙ্গুলী পলাশকে শুক্রবার কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান বলেন, ১১ ডিসেম্বর শ্যামবাজারের মাওলাবক্স চক্ষু হাসপাতালের সামনে দুর্বৃত্তদের গুলিতে আব্দুর রহমান নিহত হন। তিনি শ্যামবাজার কাঁচাবাজার মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি ছিলেন। এ ঘটনায় পরদিন তার ছেলে হত্যা মামলা করেন।
