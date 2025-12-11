কোর্ট ফি’র ২০ শতাংশ কল্যাণ তহবিলে জমার দাবি আইনজীবীদের
আদালতে বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে কোর্ট ফি’র মাধ্যমে রাজস্ব হিসেবে নেওয়া অর্থের ২০ শতাংশ আইনজীবী কল্যাণ তহবিলে জমা দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে ঢাকা আইনজীবী সমিতি। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, আইনজীবীদের ন্যায্য দাবি বহুদিন ধরে উপেক্ষিত। বিভিন্ন আদালতের মাধ্যমে যে বিপুল অঙ্কের কোর্ট ফি আদায় হয়, তার এক টাকাও ফান্ডে জমা দেয়নি কোনো সরকার।
তিনি দাবি করেন, গত বছর আদালতের মাধ্যমে ১৭ হাজার ৬৭ কোটি টাকার বেশি কোর্ট ফি রাজস্ব জমা হয়েছে। এর ২০ ভাগ আইনজীবী কল্যাণ তহবিলে না দিলে আইনজীবীরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হবেন।
সমিতির সভাপতি খোরশেদ মিয়া আলম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আমাদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করবেন না। দাবি মেনে নেওয়া না হলে কঠোর কর্মসূচি আসবে।
এ সময় সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়, ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবনের নিচে আইনজীবীদের গণস্বাক্ষর কর্মসূচি চালু থাকবে। যেখানে সনদ নম্বর ও মোবাইল নম্বরসহ স্বাক্ষর দিতে পারবেন আইনজীবীরা।
উল্লেখ্য, জামিন পিটিশন, বেলবন্ড, ওকালতনামা এবং অন্যান্য আদালত-সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাজে কোর্ট ফি হিসেবে আইনজীবীদের যে অর্থ পরিশোধ করতে হয়, তার বাৎসরিক ২০ শতাংশ কল্যাণ তহবিলে প্রদানের দাবিতে সারাদেশেই মানববন্ধন করছেন আইনজীবীরা।
মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ঢাকা বার ইউনিটের আহ্বায়ক খোরশেদ আলম, সদস্য সচিব নিহার হোসেন ফারুক, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোসলেহ উদ্দিন জসিম, খন্দকার হযরত আলীসহ সমিতির সদস্যরা। অংশগ্রহণকারীরা দ্রুত দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।
