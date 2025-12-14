  2. আইন-আদালত

ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ অসাংবিধানিক কেন নয়: হাইকোর্ট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৯ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
হাইকোর্ট/ফাইল ছবি

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০২৪-এর ধারা ৭, ৮ ও ৯ কেন অসংবিধানিক, বেআইনি ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগসহ পাঁচজনকে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়ের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে রোববার (১৪ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি বজলুর রহমান ও বিচারপতি উর্মী রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল জারি করেন।

আদালতে আজ রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম মিয়া।

২০২৪ সালের ৪ জুলাই স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০২৪ প্রণয়ন করা হয়। ওই আইনের ৭ ধারায় বলা হয়েছে, ‘কোন এলাকাকে ইউনিয়ন ঘোষণার বা পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার ১ (এক) জন উপযুক্ত কর্মকর্তা বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করিবে এবং নির্বাচিত পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।’

‘তবে শর্ত থাকে যে, উপধারা (১)-এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক কেবলমাত্র ১ (এক) মেয়াদে ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য নিযুক্ত হইবেন। আরো শর্ত থাকে যে, কোনো দৈব-দুর্বিপাক, অতিমারি, মহামারি, ইত্যাদি বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার উক্ত মেয়াদ যৌক্তিক সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে। যাহা সংবিধানের ৭.১১.৫৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।’

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০২৪ চ্যালেঞ্জ করে ভোলার লালমোহন উপজেলার প্যানেল চেয়ারম্যান এ রিট পিটিশন দায়ের করেন।

