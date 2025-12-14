হিউম্যান রাইটস পিস অ্যাওয়ার্ড পেলেন সাংবাদিক শুকুর আলী শুভ

হিউম্যান রাইটস পিস অ্যাওয়ার্ড পেলেন সাংবাদিক শুকুর আলী শুভ
‘ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস পিস অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ পেয়েছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) বিশেষ প্রতিবেদক ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ।
বিশ্ব মানবাধিকার দিবস-২০২৫ উপলক্ষে ‘সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম ও আমাদের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস পিস অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ অনুষ্ঠানে তাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে এশিয়া হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন ও আন্তর্জাতিক প্রবাসী মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গুণীজনদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং শেরেবাংলা পথকলি স্কুলের পথশিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন অতিথিরা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সিকদার মকবুল হক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশিয়া হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এরফানুল হক নাহিদ, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ, বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজল হাজরা, বর্তমান সহ-সভাপতি মো. মশিউর রহমান সুমন, আন্তর্জাতিক প্রবাসী মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা এলিজা জামান প্রমুখ।
