পদত্যাগ করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান
অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র দিয়েছেন।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে এই অব্যাহতিপত্র দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জহিরুল ইসলাম সুমন জাগো নিউজকে বলেন, ‘অ্যাটর্নি জেনারেল এরইমধ্যে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। শিগগির রাষ্ট্রপতির কাছে তা পাঠানো হবে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তিনি পদত্যাগ করেছেন।’
অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দিন বলেন, ‘রাত ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে অ্যাটর্নি জেনারেলের
পদত্যাগপত্র এসেছে। এতে ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতার কথা বলা হয়েছে। পদত্যাগপত্র রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকালে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।’
এর আগে গত ৫ নভেম্বর অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-১ আসন থেকে ভোট করবেন।
সেদিন নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মো. আসাদুজ্জামান বলেছিলেন, ‘আমি ভোট করবো। আমি নমিনেশন ওখানে (ঝিনাইদহ-১) চেয়েছি। আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে আছি এখনো। আমার অ্যাটর্নি জেনারেল পদ ছেড়ে গিয়ে আমি ভোট করবো। যখন সময় আসবে, তখন করবো।’
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামান দেশের ১৭তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাকে এ পদে নিয়োগ দেন। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।
